Причиной пожара в школе в Лидском районе могло стать короткое замыкание холодильника

31 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Короткое замыкание проводки холодильника могло стать причиной пожара в школе в Лидском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в здании школы деревни Минойты поступило 30 октября около 17 часов. Сотрудник учебного заведения рассказал, что загорелся холодильник в столовой. На место незамедлительно направились пожарные расчеты. К моменту их прибытия 6 работников школы покинули здание. Дети в это время находились на каникулах.

Возгорание оперативно ликвидировано. В результате пожара поврежден холодильник, электрический светильник, закопчены стены, потолок. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия - короткое замыкание.-0-