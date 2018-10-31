Причиной пожара в школе в Лидском районе могло стать короткое замыкание холодильника

31 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Короткое замыкание проводки холодильника могло стать причиной пожара в школе в Лидском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в здании школы деревни Минойты поступило 30 октября около 17 часов. Сотрудник учебного заведения рассказал, что загорелся холодильник в столовой. На место незамедлительно направились пожарные расчеты. К моменту их прибытия 6 работников школы покинули здание. Дети в это время находились на каникулах.
Возгорание оперативно ликвидировано. В результате пожара поврежден холодильник, электрический светильник, закопчены стены, потолок. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия - короткое замыкание.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.409 BYN
|2.404 BYN
|2.409 BYN
|USD
|2.1178 BYN
|2.115 BYN
|2.121 BYN
|RUB
|3.2213 BYN
|3.215 BYN
|3.23 BYN