Причиной смерти трех человек в Могилеве стал метанол: доза многократно превышала летальную

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики установили вещество, после употребления которого в больнице Могилева умерли три человека. Двое мужчин и женщина выпили метанол, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделением по лечению острых отравлений Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи Игорь Рудопис.

Три человека умерли в могилевской больнице от отравления неизвестной жидкостью Пострадавшие были госпитализированы в разное время с 4 по 5 октября с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом".

Исследования показали, что в их крови было несколько промилле. "Доза во много раз превышала летальную", - констатировал Игорь Рудопис. По его словам, в самом лучшем случае, если бы все обошлось, состояние их было бы вегетативным.

Как сообщалось, пострадавшие были госпитализированы в разное время с 4 по 5 октября с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом". Спустя несколько дней, 7 октября, все они скончались в больнице. Опросив врачей, следователи выяснили, что женщина, находившаяся какое-то время в сознании, рассказала, что знакомые мужчины предложили ей выпить спирта. Она согласилась, однако через некоторое время ей стало плохо и она обратилась за медицинской помощью.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.144 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) УК.

Метанол - сильный яд. Прием даже небольшой дозы приводит к тяжелому отравлению. Опасен для жизни не только сам метанол в чистом виде, но и жидкости, которые его содержат даже в небольшом количестве.-0-