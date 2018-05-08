Приговор бывшему директору сельхозпредприятия "Видевщина" оставлен без изменения

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего директора КСУП "Видевщина" в Молодечненском районе, оставил приговор без изменения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.
В марте суд Молодечненского района приговорил обвиняемого к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. В качестве дополнительного наказания назначен штраф в 100 БВ, что составляет Br2450. Также у мужчины конфискуют имущество, он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок пять лет.
Приговор вступил в законную силу.
Как сообщалось, сигнал о противоправных действиях директора сотрудникам УБЭП УВД поступил от минчанина. Тот жаловался на руководителя сельхозпредприятия, который требовал деньги за согласование решения о предоставлении земельного участка. Выяснилось, что заявитель еще с весны неоднократно обращался к руководителю хозяйства с просьбой выделить ему 17 га поля для выращивания семян. Однако каждый раз чиновник отказывал, мотивируя это отсутствием свободной территории. В какой-то момент директор предложил просителю положительно решить вопрос за $1 тыс. Деньги планировал положить себе в карман. Местом передачи валюты злоумышленник выбрал свой рабочий кабинет. При выходе из здания предприятия его задержали.-0-
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