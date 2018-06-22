Приговор экс-директору брестского представительства "Пинскдрева" оставлен без изменения

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора брестского представительства ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев", обвиняемой в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили БЕЛТА в суде.

Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. В апреле суд Московского района Бреста признал обвиняемую виновной в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере. Она приговорена к 4 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать определенные должности на срок 5 лет. К обвиняемой применена отсрочка исполнения основного наказания на срок 2 года. Приговор вступил в законную силу.

Будучи руководителем представительства компании, жительница Бреста с сентября 2010 года по январь 2017-го заключила семь фиктивных договоров подряда, работы по которым в действительности не проводились. Начисленные за якобы проведенные работы деньги она присваивала. Кроме того, директор оформила на работу сторожа и продавца, которые фактически не работали. Заработную плату, которую им начисляли, она присваивала. Таким образом предприятию был причинен ущерб на сумму более Br12,2 тыс. В ходе следствия обвиняемая его возместила полностью.-0-