Приговор экс-гендиректору Оршанского авиаремонтного завода оставлен без изменения

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приговор в отношении бывшего генерального директора ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" оставлен без изменения. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Ранее обвиняемый и его защитник подали жалобы на решение суда Толочинского района, который вынес обвинительный приговор в отношении фигуранта. Экс-гендиректору было назначено 4 года лишения свободы, с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок 5 лет. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Витебского облсуда жалобы оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

С экс-гендиректора в пользу Оршанского авиаремонтного завода в возмещение имущественного вреда взыскано Br16 509.

Руководитель предприятия с мая по июнь 2011 года организовал заключение договора строительного подряда по объекту "Восстановление охраняемого периметра аэродрома" с ООО "ЗаказИнвестСтрой", соучредителем которого является ООО "ЦентрИнвест", возглавляемое его супругой. Далее "ЗаказИнвестСтрой" с июня 2011 года по июнь 2012-го представило в Оршанский авиаремонтный завод акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, которые содержали несоответствующие действительности сведения с превышением стоимости работ, установленной договором. Гендиректор и другие представители предприятия по его указанию подписали эти акты. При этом гендиректор достоверно знал, что перечисленные в договоре работы не выполнены. С июня 2011 года по март 2013-го обвиняемый организовал принятие к бухгалтерскому учету актов сдачи-приемки выполненных работ и справок об их стоимости. В результате этого ОАО необоснованно оплатило в пользу ООО "ЗаказИнвестСтрой" сумму в Br25 154.

В добровольном порядке осужденный возместил ущерб в Br15 637.-0-