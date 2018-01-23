Приговор по делу о домашних родах с гибелью ребенка в Витебске будет оглашен 25 января

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский областной суд 25 января огласит приговор по уголовному делу о домашних родах с гибелью ребенка (ч.1 ст.144 УК, причинение смерти по неосторожности), сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Как сообщалось, областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело о домашних родах и отменил приговор суда Железнодорожного района Витебска. Согласно вынесенному приговору, женщина была признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбытием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. В зале суда мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. Фигурантка дела освобождена из-под стражи.

Трагедия произошла в феврале 2017 года. Женщина приехала из Санкт-Петербурга в Витебск, чтобы родить, но отказалась от госпитализации, поскольку уже имела положительный опыт родов на дому. Однако в этот раз новорожденная девочка задохнулась в околоплодных водах. Попытки реанимировать малышку врачами скорой помощи и позже в роддоме не увенчались успехом. Психолого-психиатрическая экспертиза не обнаружила у женщины ни хронического психического заболевания, ни временного расстройства психики, ни какого-либо иного болезненного состояния психики. По мнению экспертов и следствия, она могла сознавать опасность своих действий.-0-