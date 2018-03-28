Присвоивший Br350 тыс. мошенник из Витебска приговорен к семи годам колонии

28 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Присвоивший Br350 тыс. витебчанин приговорен к семи годам колонии. Приговор по делу о крупном мошенничестве вынес суд Первомайского района Витебска, сообщил корреспонденту БЕЛТА прокурор отдела прокуратуры Витебской области Сергей Урбанович.
Житель областного центра признан виновным в завладении имуществом путем обмана (мошенничестве) в особо крупном размере, в покушении на растрату и в растрате имущества лицом, которому оно вверено, в особо крупном размере.
Мошенник выманивал у людей деньги и автомобили - обещал пригнать машины из-за границы, брал авто на реализацию и для ремонта. Потерпевшими по делу признаны более 20 человек из разных регионов Беларуси. С середины 2013 года по сентябрь 2016-го мужчина присвоил более Br350 тыс.
Мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 5 лет.-0-
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