1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прицеп фуры сгорел на трассе М-1 в Борисовском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
Сообщение о загоревшейся фуре поступило сегодня в 12.11. "Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. Пламенем уничтожен прицеп. Тягач огнем задет не был. Пострадавших нет", - проинформировала Анастасия Швайбович.-0-
Фото Минского областного управления МЧС.
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