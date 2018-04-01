1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прицеп фуры сгорел на трассе М-1 в Борисовском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Сообщение о загоревшейся фуре поступило сегодня в 12.11. "Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. Пламенем уничтожен прицеп. Тягач огнем задет не был. Пострадавших нет", - проинформировала Анастасия Швайбович.-0-

Фото Минского областного управления МЧС.