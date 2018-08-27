Прицеп с бревнами перевернулся под Пинском, повреждены три автомобиля

27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе перевернулся прицеп с бревнами, повредив в итоге три автомобиля, сообщил БЕЛТА старший госавтоинспектор ОГАИ Пинского РОВД Дмитрий Вечерко.

Инцидент произошел сегодня около 12.00 на 97-м км автодороги Р6 Ивацевичи - Пинск - Столин. Недалеко от хутора Рафаловичи груженый прицеп отцепился от лесовоза и перевернулся. Бревна рассыпались по проезжей части, задев стоявшие на обочине дороги два автомобиля. Еще одна машина получила повреждения во время движения: водитель не смог увернуться от катившегося на него бревна.

К счастью, люди в этой аварии не пострадали. По факту проводится проверка. Лесовоз принадлежит частному лицу. Рассматривается версия неисправности сцепного устройства тягача.-0-