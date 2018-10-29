Привлекавшийся 71 раз за нарушение ПДД водитель устроил в Бресте аварию

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в дорожно-транспортном происшествии серьезно пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.
Авария произошла 29 октября около 01.50. По предварительной информации, за рулем автомобиля BMW находился 29-летний житель пригородного агрогородка Клейники. На 6-м км трассы М1 он не справился с управлением, съехал в кювет, из-за чего машина опрокинулась на крышу. Из поврежденного автомобиля самостоятельно смог выбраться 18-летний пассажир, житель Малоритского района. Для деблокировки водителя потребовалась помощь спасателей. С различными травмами молодые люди доставлены в Брестскую областную больницу.
Сотрудники ГАИ проводят проверку. Установлено, что водитель BMW за нарушение правил дорожного движения привлекался к административной ответственности 71 раз.-0-
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