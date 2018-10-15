Продававшую несуществующие шубы витебчанку приговорили к 3 годам колонии

15 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске 24-летнюю женщину, которая продавала в интернете несуществующие шубы, приговорили к трем годам лишения свободы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Витебского облсуда Наталья Платоненко.

Женщина с ноября по декабрь 2017 года создавала на интернет-площадке страницы, на которых размещала объявления о продаже шуб. Когда покупатели переводили на банковскую карточку деньги, она завладевала ими, а шубы никому так и не отправляла. Полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению. Пострадавшие переводили мошеннице суммы от Br75 до Br400.

Кроме того, витебчанка в декабре 2016 года уговорила знакомую оформить для нее рассрочку на мобильный телефон стоимостью более Br360, уверяя, что сама возместит долг и выполнит условия договора. Получив телефон, принятые на себя обязательства женщина не исполнила, рассрочку не выплатила. Также она сдала в ломбард цифровую фотокамеру Canon, которую получила во временное пользование от знакомого. Причиненный потерпевшему ущерб составил более Br1530.

Суд Первомайского района Витебска назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на три года без конфискации имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, 33 потерпевшим возмещен ущерб и выплачены денежные компенсации морального вреда.-0-