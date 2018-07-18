Продавец из Полоцка за обсчет покупателей приговорена к 1,5 годам ограничения свободы

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Полоцка приговорена к 1,5 годам ограничения свободы за обсчет покупателей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.

Суд Полоцкого района и города Полоцка признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.257 УК (обман потребителей, совершенный лицом, ранее судимым за обман потребителей). Ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор суда вступил в законную силу.

Установлено, что 42-летняя жительница Полоцка, ранее судимая за обман потребителей, торгуя овощами и фруктами на Полоцком колхозном рынке, вновь совершила аналогичное преступление. Покупателям она называла для оплаты за товар сумму, превышающую его действительную стоимость. Несмотря на то, что женщина обсчитала двух человек на незначительные суммы (Br1,98 и 63 копейки), в отношении ее было возбуждено уголовное дело.-0-