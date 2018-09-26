Продавец наркотиков из Бобруйска приговорен к 18 годам

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Кировского района Могилевской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Бобруйска за совершение преступлений, предусмотренных статьей 328 УК Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Могилевского областного суда.

Приговором суда житель Бобруйска признан виновным в незаконном обороте наркотических средств, повлекшем по неосторожности смерть человека в результате их потребления. На основании ч.3 и ч.5 ст. 328 УК мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-