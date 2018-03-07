Продавец рынка в Ждановичах обокрал коллегу

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продавец рынка в Ждановичах украл у коллеги 600 тыс. российских рублей и $2 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который похитил деньги из торгового павильона на рынке Ждановичи. "Владелец купил валюту для приобретения товара за границей. Мужчина в беседе упомянул об этом своему коллеге - хозяину точки по продаже аналогичного товара (нижнего белья), который впоследствии и похитил крупную сумму", - рассказали в милиции. Злоумышленник воспользовался тем, что в рабочее время ключ от торгового павильона долгое время находится в замочной скважине, и сделал дубликат.
Центральным (г.Минска) районным отделом Следственного комитета в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.205 УК (кража). Задержанному предъявлено обвинение, он заключен под стражу.-0-
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