26 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Продавец торгового павильона в Орше похитила около Br22 тыс. выручки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Работая продавцом в торговом павильоне одного из предприятий АПК, женщина с декабря 2016-го по октябрь 2017 года присваивала выручку от покупателей за товар, не внося деньги в кассу.

Судом Оршанского района и города Орши злоумышленнице назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания сроком на два года, с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с учетом, распоряжением, хранением или отпуском материальных ценностей сроком на три года.-0-