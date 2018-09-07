Продавец цветов из Дзержинского района обвиняется в торговле наркотиками

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В марте этого года в результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан неработающий 26-летний минчанин, который приехал в лесной массив Минского района, чтобы забрать из тайника гашиш массой не менее 983,74 г. "Координаты и описание места он получил через законспирированную переписку в интернете. После исследования мобильных устройств был установлен человек, который сделал тайник с крупной партией наркотика для его сбыта. Им оказался 34-летний житель Дзержинского района - директор фирмы по продаже цветов. По данным следствия, крупную закладку с гашишем он привез на автомобиле из Московской области, поместил в тайник в Минском районе и отправил локацию закладки соучастнику", - рассказала Татьяна Белоног.

Кроме того, из установленных участков местности в Минском районе изъято 78 свертков с марихуаной общей массой 260,96 г, где подследственный ранее также сделал закладки. "По месту жительства предпринимателя в Дзержинском районе в используемом им легковом автомобиле обнаружена полимерная баночка с кокаином массой 0,0094 г, сверток с марихуаной, электронные весы, приспособления для расфасовки с остатками гашиша. В результате обыска в квартире задержанного жителя столицы обнаружены электронные весы, приготовленные для сбыта пакеты с марихуаной (массой 11,29 г) и гашишем (12,70 г)", - отметила официальный представитель УСК по Минской области.

Действия обоих обвиняемых квалифицированы следствием как незаконный оборот опасных наркотических средств в крупном размере группой лиц (ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси). Директору фирмы также вменяется незаконное перемещение через госграницу опасного наркотического средства в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса).

С момента задержания обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-