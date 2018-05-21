Продавца насвая задержали вблизи пинской школы

21 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске недалеко от школы правоохранители задержали продавца насвая, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В поле зрения сотрудников отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми попал 27-летний неработающий местный житель. Он предлагал прохожим за Br2 купить пакетик с насваем. Сотрудники милиции задержали мужчину с поличным. При обыске у пинчанина обнаружены и изъяты 33 полимерных пакетика с некурительной табачной смесью общим весом около 1 кг.Проводится проверка.

В Брестской области сотрудники криминальной милиции с начала года изъяли около 5 кг насвая.-0-