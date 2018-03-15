Прокуратура Брестской области требует повысить контроль за использованием субсидий по самозанятости в регионе

15 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области констатирует недостаточный уровень контроля за тем, как получатели субсидий на организацию предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма исполняют условия соответствующих договоров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

В минувшем году управления по труду, занятости и социальной защите городских и районных исполкомов выдали субсидии на открытие своего дела 267 безработным в размере Br579 тыс. В 2016 году такая форма государственной поддержки была оказана 308 безработным на общую сумму Br620 тыс. При этом, как установлено в ходе прокурорских проверок, предусмотренные госпрограммой виды поддержки по самозанятости населения не всегда реализовывались с необходимой эффективностью. В ряде случаев предприниматели, получив субсидии, вскоре прекращали свою работу.

Среди причин подобных негативных тенденций прокуроры назвали недостаточную оценку бизнес-планов заявителей на предмет целесообразности и возможности их реализации, отсутствие эффективной системы контроля за исполнением получателями субсидий условий заключенных с ними договоров. "Эти обстоятельства явно не способствовали рациональному использованию бюджетных средств, а порой создавали условия для их хищения", - отмечают в прокуратуре.

По результатам проверок прокуратура внесла в комитет по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома представление с требованиями устранить выявленные нарушения законодательства, более взвешенно принимать решения о выдаче субсидий, повысить уровень контроля за соблюдением положений о предоставлении государственной помощи.-0-