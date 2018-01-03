Прокуратура Могилева выявила нарушения в установке искусственных неровностей на дороге

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилева выявила нарушения требований законодательства к искусственным неровностям на проезжей части. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В частности, некоторые монолитные конструкции, расположенные по улицам Тимирязевской, Б.Бирули, А.Пысина, Мовчанского, Фатина, проспекту Пушкинскому, бульвару Непокоренных и др., не имели должным образом нанесенной разметки, а их поверхность была покрыта сколами и трещинами. В отдельных местах между искусственной неровностью и асфальтным покрытием были выбоины. Не всегда соблюдались нормы о высоте этих элементов дорожного движения: вместо предусмотренных 6,5 см зачастую они возвышались до 8 см над проезжей частью.

Из-за несвоевременных демонтажа дорожных разметок и ремонта дорожного покрытия, в том числе искусственных неровностей, в городе произошли ДТП с причинением автовладельцам материального ущерба. В результате хозяева поврежденных транспортных средств в 2017 году предъявили в суды шесть исков.

По итогам проверки прокуратура Могилева внесла представление гендиректору КУП "Управление коммунальных предприятий" с требованием устранить выявленные нарушения, а также способствующие этому причины и условия.-0-