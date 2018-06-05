Прокуратура указала на недоработки добровольных охранников правопорядка в Гродненской области

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области выявила нарушения в работе советов общественных пунктов охраны правопорядка (ОПОП). Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.
Советы ОПОП проводили пассивную профилактическую работу с семейными агрессорами. В их поле зрения не попадали граждане, привлеченные к ответственности за умышленное причинение телесного повреждения по ст.9.1 КоАП. Без внимания остались также те, кто не соблюдал требований объявленных защитных предписаний. При этом некоторых людей, кто неоднократно в 2017 году нарушал общественный порядок, на заседания советов не вызывали.
Руководители советов ОПОП №1, 3 и 5 Ленинского района Гродно и вовсе отнеслись формально к проведению заседаний. Мероприятия проходили без учета актуальной информации о состоянии преступности на подведомственной территории. На них не заслушивались те, кто обязан по решению суда возмещать расходы на содержание детей. Поступавшая от сотрудников ОВД информация о семейных конфликтах и виновных лицах не рассматривалась.
Совет ОПОП города Свислочь не работал с ноября 2017 года по последнюю декаду марта 2018-го. Вскрыты факты непроведения запланированных заседаний советов ОПОП Гирковского и Заболотского сельских исполкомов Вороновского района. На заседаниях совета ОПОП Гудогайского сельского исполкома Островецкого района не рассматривались случаи привлечения к административной ответственности лиц, признанных виновными в хулиганских действиях в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе мониторинга деятельности добровольных дружин в сельской местности прокуроры выяснили, что таковые в Слонимском районе в марте 2018 года не участвовали в охране правопорядка.
По результатам надзорных мероприятий прокуратура Гродненской области внесла представление председателю координационного совета по профилактике правонарушений, в котором потребовала устранить недостатки и упущения в работе. Вопрос поставлен на контроль.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3457 BYN
|2.34 BYN
|2.348 BYN
|USD
|2.0044 BYN
|2.002 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.2381 BYN
|3.225 BYN
|3.238 BYN