26 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области усилит контроль за профилактикой наркомании среди несовершеннолетних, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник прокурора Витебской области Ирина Тарасевич.

Она отметила, что после принятия в 2014 году декрета №6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков" в регионе отмечается снижение преступлений данной направленности среди несовершеннолетних. "С 2015 по 2017 год количество преступлений снизилось с 36 до 24. В текущем году выявлено два случая", - уточнила Ирина Тарасевич.

По ее словам, основная масса таких преступлений (84%) не связана со сбытом запрещенных средств и веществ. Потому главная цель профилактической работы - уберечь детей от соблазна попробовать наркотики и ощутить на себе действие психотропов. "Не всегда сотрудники учреждений образования и органов внутренних дел устанавливают реальные причины и условия вовлечения детей в потребление психотропных веществ. Не всегда мы знаем ответ на вопрос, почему ребенок употребил наркотики", - констатирует эксперт. Поэтому прокуратура намерена более пристально контролировать выполнение намеченных профилактических мероприятий.

Помощник прокурора убеждена, что правоохранителям, педагогам и медикам, которые имеют дело с подростками, состоящими на учете по поводу наркотиков, следует вести работу максимально ответственно, избегая всякого формализма. Необходимо качественно улучшить деятельность по разъяснению детям и молодежи последствий употребления и распространения наркотиков - с медицинской точки зрения для здоровья, с правовой - мер ответственности и последствий.-0-