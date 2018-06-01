Прокуратура Витебской области выявила нарушения при предоставлении гарантий по банковским кредитам

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области выявила нарушения законодательства в сфере предоставления местными властями гарантий по банковским кредитам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

В частности, в Оршанском, Миорском, Глубокском и Дубровенском районах были факты, когда гарантии по банковским кредитам предоставлялись при отсутствии необходимых документов. В Витебском, Полоцком, Миорском и Глубокском районах прокуроры вскрыли случаи необоснованного предоставления гарантий по кредитам юридическим лицам, которые имели задолженность по платежам в бюджет и не выполнили своих обязательств по ранее полученным займам.

В Дубровенском и Полоцком районах вопреки установленным нормам договоры о предоставлении гарантий заключались без своевременного внесения юрлицами соответствующей платы.

По результатам проверки органы прокуратуры внесли руководителям районных исполкомов шесть представлений, на одно решение исполкома принесли протест. Прокуратура Витебской области внесла представление в областной исполком. Во всех актах надзора требуется устранить недостатки и привлечь виновных лиц к ответственности.-0-