Прокуратура возбудила дело по факту загрязнения вод Гольшанским крахмальным заводом

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело по факту загрязнения вод ОАО "Гольшанский крахмальный завод". Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Для предварительного расследования уголовное дело направлено в УСК Беларуси по Гродненской области.

В начале июня в реке Ольшанка на территории Ошмянского и Воложинского районов произошла массовая гибель рыбы. Погибли более 12 тыс. штук рыбы, в том числе такие ценные особи, как форель и минога. Это стало результатом поступления в реку неочищенных сточных вод из очистных сооружений ОАО.

Результаты лабораторных испытаний показали, что крахмальный завод не соблюдал требования по охране и рациональному использованию водных ресурсов. Содержание химических и иных веществ в несколько раз превышало нормативы предельно допустимых концентраций. Сморгонская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира установила, что причиненный заводом вред окружающей среде составил около Br300 тыс.-0-