Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении директора Круглянской ПМК №266

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Могилевской области приняло к производству уголовное дело в отношении директора государственного предприятия "Круглянская ПМК №266" о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Дело возбуждено прокуратурой Могилевской области. "Согласно полученным материалам уголовного дела, должностное лицо обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 210 УК)", - проинформировала Юлия Гончарова.

Следствие ходатайствовало перед прокурором о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время оно удовлетворено. "В ходе установления обстоятельств противоправных действий идет сбор необходимых материалов, составляющих основу доказательственной базы, в том числе изымается документация. Кроме того, принимаются меры по возмещению причиненного предприятию ущерба", - добавила официальный представитель СК.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-