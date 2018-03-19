19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура выявила на "Минскдреве" задолженность по зарплате почти в Br36 тыс. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Прокуратура Заводского района Минска при надзоре за соблюдением законодательства о труде установила факт несвоевременной выплаты заработной платы работникам ОАО "Минскдрев". На момент прокурорской проверки имелась задолженность по выплатам за январь 2018 года в размере Br35,9 тыс. "Прокурор Заводского района вынес предписание директору предприятия с требованием незамедлительно устранить допущенные нарушения. По результатам рассмотрения акта надзора предприятие погасило задолженность перед работниками в полном объеме", - проинформировали в Генпрокуратуре.

За несоблюдение директором ОАО "Минскдрев" порядка и сроков выплаты заработной платы на него наложен штраф в соответствии с ч.1 ст.9.19 КоАП (нарушение законодательства о труде).-0-