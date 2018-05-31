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Прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в объектах торговли Брестской области

Происшествия 31.05.2018 | 19:29
Фото из архива
Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области проанализировала исполнение субъектами хозяйствования законодательства о пожарной безопасности. В результате установлены неединичные нарушения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

В частности, распространены случаи, когда предприятия не выполняли изложенные в предписаниях требования территориальных отделов МЧС. Например, Барановичский ГРОЧС в торговой организации выявил нарушения противопожарных требований и технических нормативных правовых актов. Руководству организации было вынесено предписание об устранении этих недостатков. Однако, как дальше установили прокуроры, из 10 пунктов этого предписания должностные лица торговой организации уделили внимание только половине.

Вскрыты факты, когда в территориальные отделы МЧС предоставлялись недостоверные сведения об устранении нарушений.

С учетом сложившейся обстановки в прокуратуре Брестской области провели совещание, в котором участвовали руководители организаций с массовым пребыванием людей, начальники Брестского областного управления и территориальных отделов МЧС. Прокуроры предупредили субъектов хозяйствования о приостановлении или запрете их деятельности, если они не обеспечат надлежащее противопожарное состояние на объектах, где может возникнуть угроза для жизни и здоровья граждан.

В представлении прокуратуры области, внесенном в Брестское областное управление МЧС, предлагается активнее информировать о типичных нарушениях, выявляемых при проверках или мониторингах, использовать для этого интернет, СМИ. Прокуроры потребовали провести организационные и практические мероприятия для устранения выявленных нарушений.-0-

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Теги
безопасность, Брестская область, проверки, прокуратура, торговля
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