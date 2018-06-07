Прокуратура выявила нарушения законодательства о борьбе с коррупцией в деятельности "Брестэнерго"

7 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области выявила нарушения законодательства о борьбе с коррупцией в деятельности РУП "Брестэнерго". Такая информация размещена на официальном сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

"Проверки показали, что ответственные должностные лица "Брестэнерго" не противодействовали коррупции должным образом. На предприятии сформировалась практика, когда субъекты хозяйствования передавали ему транспортные средства и иное имущество взамен неисполненного обязательства по договору пользования электроэнергией", - отметили в Генпрокуратуре.

В частности, руководитель одного из филиалов, зная о финансовой возможности частной организации погасить задолженность за потребленную электроэнергию, не принял мер к истребованию от абонента денежных средств. Вместо этого он, минуя конкурентную процедуру закупки, приобрел там новый автомобиль. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокуроры выявили недостатки в вопросах премирования руководства РУП "Брестэнерго", оформления и контроля за соблюдением государственными должностными лицами установленных для них ограничений. Установлены нарушения при проведении процедур закупок товаров (работ, услуг): предприятие не публиковало либо несвоевременно размещало на своем официальном сайте информацию о закупках, ненадлежащим образом оформляло документацию и протоколы заседания конкурсных комиссий.

По результатам проверки прокуратура Брестской области внесла представление генеральному директору РУП "Брестэнерго", в котором потребовала устранить нарушения антикоррупционного законодательства, а также способствовавшие им причины и условия. Исполнение акта надзора взято на контроль.-0-