Прокуратура выявила нарушения законодательства при госзакупках в Солигорской и Смолевичской больницах

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области выявила нарушения бюджетного и антикоррупционного законодательства при госзакупках товаров (работ, услуг) в Солигорской и Смолевичской центральных районных больницах. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры.

Прокуратура проводила проверку соблюдения законодательства при выполнении госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы", в частности, насколько эффективно главное управление здравоохранения Минского облисполкома и медучреждения области реализуют подпрограмму, касающуюся обеспечения функционирования системы здравоохранения.

Было выявлено, что в предыдущие годы не достигнуты 6 из 23 целевых показателей, контроль за целевым использованием средств был порой недостаточным. Отмечено неполное исполнение отдельных мероприятий при приобретении оборудования, других основных средств, проведении капитального ремонта строений.

Для устранения этих нарушений и недостатков прокуратура области внесла соответствующее представление в Минский облисполком.

Всего в 2017 году органы прокуратуры Минской области по линии надзора за реализацией госпрограмм внесли 19 представлений, обеспечили привлечение 8 человек к дисциплинарной ответственности, 9 - к административной, инициировали проведение двух проверок касательно наличия в деяниях лиц признаков преступлений.-0-