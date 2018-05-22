Прокуратура выявила упущения в обеспечении безопасности детей в Новогрудском районе

22 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Проверка выявила серьезные упущения в организации работы государственных органов Новогрудского района по обеспечению безопасной жизнедеятельности детей. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Прокуратура Гродненской области провела проверку по факту утопления малолетнего ребенка. Весной 2018 года в реке Ятранка утонула девочка 2016 года рождения, оставленная без присмотра взрослых.

Как оказалось, жилой дом, где проживает семья погибшего ребенка, расположен неподалеку от реки. Участок не огорожен. Отец ее ранее судим, официально не трудоустроен. В зарегистрированном браке родители девочки не состоят. Еще с 2016 года выявлялись факты, угрожавшие благополучию ребенка. Среди них противоправное поведение отца, нарушения правил противопожарной безопасности, антисанитарное содержание придомовой территории.

"Субъекты профилактики тогда не дали надлежащей оценки ситуации в семье, не поставили в известность комиссию по делам несовершеннолетних, не информировали органы опеки и попечительства о необходимости изучения положения ребенка", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Врач-педиатр и медицинская сестра должны были осматривать ребенка ежемесячно, однако медицинские работники не соблюдали схему диспансерного наблюдения детей до первого года жизни. Медосмотр девочки периодически проводил заведующий Ятровским фельдшерско-акушерским пунктом, врач-педиатр осматривал ее только один раз. Сами родители не выполняли в полном объеме рекомендации медиков после диагностических исследований ребенка. Сотрудники Ятровского ФАП и Валевской амбулатории не информировали руководство Новогрудской центральной районной больницы о проблемах с семьей.

"Заведующая ФАП 27 апреля 2018 года установила, что восемь дней назад в семье на дому родился второй ребенок. Причем в органах ЗАГС малыша не регистрировали. Такое развитие событий должно было стать поводом для незамедлительного проведения специального расследования по изучению положения детей в семье. Однако должностные лица Новогрудской центральной районной больницы не организовали врачебный осмотр ребенка. И не сообщили в органы опеки и попечительства о рождении младенца у матери, не стоявшей на учете по беременности и родившей вне организации здравоохранения", - подчеркнули в прокуратуре Гродненской области.

По результатам разбирательства председателю Новогрудского райисполкома внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушениям законодательства о безопасной жизнедеятельности детей. В акте надзора прокуроры поставили вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц. Кроме того, начальнику главного управления здравоохранения облисполкома направлено поручение о проведении служебной проверки по факту ненадлежащей организации медицинского наблюдения детей в семье.-0-