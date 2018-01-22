Прокурор запросил 5 лет с отсрочкой для авторов ряда информресурсов, обвиняемых в разжигании национальной розни

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор в ходе судебных прений запросил 5 лет с отсрочкой для авторов ряда российских информационных ресурсов, обвиняемых в разжигании национальной розни, передает корреспондент БЕЛТА из зала Минского городского суда.

Обвинитель просит признать Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца, Сергея Шиптенко виновными в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды или розни группой лиц. На основании ч.3 ст.130 УК он предлагает назначить каждому обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

Учитывая, что обвиняемые впервые совершили тяжкое преступление, которое не сопряжено с посягательством на жизнь и здоровье человека, прокурор просит отсрочить исполнение наказания на 3 года, соответственно отменить меру пресечения в виде заключения под стражу и освободить в зале суда.

Выступая в ходе судебных прений, прокурор отметил, что уголовное дело было возбуждено обосновано, нарушений законодательства не допущено. Выводы психолого-лингвистической экспертизы не вызывают сомнений, поскольку экспертиза была проведена квалифицированными специалистами. Эксперты сделали вывод, что в ряде текстов содержится совокупность лингвистических и психологических признаков возбуждения вражды или розни. Специалисты оценивали весь текст целиком, не вырывая из него отдельные фразы. В текстах был установлен тенденциозный подбор информации, направленный не на критику, дискуссию, а возбуждение вражды или розни, использовалась совокупность манипулятивных приемов. Заключение экспертов, по словам прокурора, достоверно и объективно.

При этом сторона обвинения отметила, что в материалах авторов нигде не указывалось, что тексты подготовлены историками. Статьи подавались на информационных ресурсах для широкого круга читателей, по большей части российской аудитории.

Вместе с тем сторона обвинения отказывается от поддержания обвинения в отношении Павловца и Шиптенко по ст.233.

Обвиняемых задержали в декабре 2016 года после публикаций на российских информационных ресурсах. Материалы выходили под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь, Артур Григорьев. По выводам Республиканской экспертной комиссии, в материалах авторы ставили под сомнение суверенитет Беларуси, в текстах содержатся оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, его истории, языка, культуры.-0-