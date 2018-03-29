Прокурор запросил фигурантам дела о коррупции в БелАВМ, Фонде соцзащиты и Нацбанке до 8 лет

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный обвинитель сегодня в ходе прений в суде Ленинского района Минска запросил фигурантам дела о коррупции в БелАВМ, Фонде соцзащиты и Нацбанке до 8 лет лишения свободы, передает корреспондент БЕЛТА.

Бывшей управляющей Фондом социальной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и социальной защиты Людмиле Бачило гособвинитель предлагает назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, бывшему руководителю СЗАО "БелАВМ" Дмитрию Ронину - 2 года лишения свободы. Для бывшего начальника управления информатизации ФСЗН Виталия Старовойтова прокурор запросил 3 года лишения свободы с конфискацией имущества. Другим фигурантам дела предлагается назначить от 2 лет ограничения свободы до 5,5 года лишения свободы.

В декабре 2016 года при получении взятки от Дмитрия Ронина была задержана с поличным Людмила Бачило. Незаконное денежное вознаграждение в $20 тыс. ей передавалось за оказанное содействие в признании СЗАО "БелАВМ" победителем аукциона по закупке оборудования для нужд фонда. Тогда же были задержаны заместитель генерального директора БелАВМ Николай Романович, являвшийся соучастником в передаче взятки Людмиле Бачило, а также сотрудник СЗАО Леонид Горбачевский и начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов, ответственный за подготовку конкурсных документов на закупку средств вычислительной техники.

Как сообщал КГБ, работники СЗАО "БелАВМ" и представители государственных органов, находясь в преступном сговоре, разработали "нужное" техническое задание, позволившее СЗАО победить в аукционе. За содействие Виталий Старовойтов, при посредничестве Леонида Горбачевского, получил взятку в $4 тыс. По данным КГБ, экс-председатель правления ЕРИП Олег Веремейчик в июле 2016 года получил от генерального директора БелАВМ $9 тыс., а в ноябре 6,4 тыс. евро за содействие в организации и проведении в интересах предприятия "договорного" тендера на поставку оборудования на сумму порядка Br28 млн.

Дмитрий Ронин, Виталий Старовойтов, Олег Веремейчик, Леонид Горбачевский, Николай Романович признали свою вину. Людмила Бачило вины не признала.-0-