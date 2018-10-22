Прокурор запросил обвиняемому по делу о гибели солдата-срочника в Минске 2,5 года колонии-поселения

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный обвинитель попросил назначить военнослужащему 120-й отдельной механизированной бригады, который проходит обвиняемым по делу о гибели солдата-срочника в Минске, 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, передает корреспондент БЕЛТА.

Военнослужащий обвиняется в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По словам гособвинителя, вина военнослужащего в предъявленном ему обвинении нашла свое подтверждение. Кроме признательных показаний она подтверждается материалами уголовного дела.

Занятия по огневой подготовке, во время которых погиб солдат-срочник, проходили 4 апреля. Военнослужащий, проходящий по делу обвиняемым, входил в экипаж боевой машины пехоты как наводчик-оператор. В составе экипажа был командир боевой машины и механик-водитель, который и погиб.

Как следует из обвинения, в ходе учений после выполнения определенных упражнений обвиняемый не поставил пулемет на предохранитель, не убедился, что в патроннике нет патронов, и не произвел контрольный спуск. А затем по неосторожности задел рукой этот спусковой механизм и произвел одиночный выстрел. Механику-водителю были причинены смертельные ранения.

В суде обвиняемый говорил о проблемах с оружием, установленным на боевой машине, в частности об осечках при стрельбе. По словам прокурора, в судебном заседании не была установлена причинно-следственная связь между этими неисправностями и произошедшим смертельным выстрелом.

Свою вину обвиняемый признал полностью. В последнем слове молодой человек искренне сожалел о гибели товарища. -0-