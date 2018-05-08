Прокурор запросил обвиняемому в убийстве в 2009 году жительницы Могилева 22 года лишения свободы

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор во время судебных прений в Верховном суде запросил Юрию Иванову, обвиняемому в убийстве в 2009 году жительницы Могилева, 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Прокурор полагает, что вина мужчины во всех преступлениях, которые ему вменяются, полностью подтверждается материалами уголовного дела. Так, он добровольно в 2009 году написал явку с повинной, в которой указал, что совершил убийство. В беседе с сокамерником в ИВС в том же году он сообщал о некоторых обстоятельствах убийства, велась запись этого разговора.

Особое внимание прокурор уделил заключению генетических экспертиз, в том числе ногтевого содержимого пострадавшей, где обнаружено ДНК обвиняемого. Также была проведена генетическая экспертиза смывов с поверхности мойки на кухне. Они были сделаны при осмотре места происшествия. По заключению судебно-биологической экспертизы, материал образован смесью крови обвиняемого и убитой. Как отметил прокурор, в 2009 году экспертные возможности не позволяли проведение ДНК-исследований обнаруженного биологического материала из-за малого его количества. Однако через 8 лет такие возможности появились, поэтому была проведена экспертиза этого материала. При этом марля с образцом хранилась в надлежащих условиях, и биологический материал сохранился. Алиби на момент наступления смерти женщины у обвиняемого нет.

Прокурор не усмотрел смягчающих обстоятельств, но указал на ряд отягчающих, в том числе совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

На момент совершения преступления обвиняемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими. Болезненным состоянием психики он не страдал.

Как следует из предъявленного обвинения, мужчина в феврале 2009 года в состоянии алкогольного опьянения в доме своей знакомой в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес ей не менее 41 удара ножом по разным частям тела, причинив ей тяжкие телесные повреждения в виде множественных проникающих колото-резаных ран. При этом он осознавал, что своими действиями причиняет женщине особые страдания. Это привело к ее смерти на месте происшествия от сильной кровопотери. Из дома он украл личные вещи женщины, в том числе телефон, золотое кольцо, сережки, деньги, паспорт.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемый включил конфорки газовой плиты, в результате чего помещение наполнилось газом, что могло привести к возгоранию газовоздушной смеси, а в последующем к взрыву дома. Эти последствия не наступили по той причине, что аварийная служба предотвратила утечку газа, а помещение было проветрено.

В суде выступил отец умершей. Он поблагодарил правоохранительные и другие органы за проведенную работу по изобличению преступника. Он отметил, что после оправдательного приговора в 2010 году не смирился с несправедливостью и пошел по всем инстанциям, дойдя до Президента. Мужчина просит суд назначить обвиняемому максимально возможное наказание, предусмотренное действующим законодательством.-0-