Прокурор запросила гендиректору ОАО "ДорОрс" 3,5 года лишения свободы

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старший прокурор отдела прокуратуры Минска Елена Крупенина запросила генеральному директору ОАО "ДорОрс" 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, передает корреспондент БЕЛТА.

Гособвинитель также попросила назначить обвиняемому штраф в размере 500 БВ (сейчас 1 БВ - Br24,5) и лишить права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

Гендиректор обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, группой лиц по предварительному сговору и покушении на это преступление. Свою вину мужчина не признал.

Второй фигурант дела - главный инженер ОАО "ДорОрс" - раскаялся в содеянном, содействовал следствию и возместил ущерб. Материалы в отношении него выделены в отдельное производство. Он заявил ходатайство об освобождении от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 88-1 УК Беларуси.

По данным следствия, должностные лица с июня 2016 года по октябрь 2017 года за счет средств предприятия на станции техобслуживания ремонтировали принадлежащие им и их близким автомобили: BMW 525, BMW Х5, Volkswagen Passat B6 и Chevrolet Cruze. При этом в бухгалтерию предоставлялись заведомо подложные документы о выполненных работах якобы в служебных транспортных средствах ОАО "ДорОрс" на общую сумму более Br11,8 тыс.-0-