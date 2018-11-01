Пропавшая старшеклассница из Брестского района была у подруги

1 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пропавшая в Брестском районе старшеклассница вернулась домой, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Анна Иващенко.

За помощью в поиске 15-летней дочери в милицию обратилась жительница пригородной деревни Чернавчицы. По ее словам, десятиклассница ушла из дома 26 октября около 17.10. Где она могла находиться, родственники не знали.

Сотрудники уголовного розыска Брестского РОВД и их коллеги из УВД облисполкома установили круг общения беглянки, чтобы выяснить ее предполагаемое место нахождения. "История вызвала общественный резонанс. До девушки и ее окружения пытались достучаться, объяснить, что дома по ней скучают, ждут. Ближе к полуночи 31 октября школьница сама вернулась. По ее словам, днем она гуляла, ночевала у подруги в Бресте", - отметила Анна Иващенко.

Помощь в поиске девушки правоохранителям оказывали волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел".-0-