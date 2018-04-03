3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшего 23-летнего парня больше двух недель ищут в Минской области. Такая информация размещена на страницах поисково-спасательного отряда "Ангел" в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

Разыскивается 23-летний Дмитрий Кутасевич, который проживает в Жодино на ул.Куприянова, 26. Он 13 марта был дома, пропал вечером - после 19.00. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. Разыскивает парня Борисовское РУВД.

Рост 173 см, худощавое телосложение, глаза серо-зеленые, волосы темно-русые до плеч и могут быть завязаны в хвост. Особые приметы: белое бельмо на левом глазу, шрамы от хирургических швов на руках. Он был предположительно одет в темно-синие или черные джинсы, легкую куртку-ветровку или байку.

Сообщить о местонахождении разыскиваемого можно в милицию по номеру 102 или по телефонам ПСО "Ангел": 7733, 8 033 666-68-56, 8 033 666-60-33.-0-