4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшего минского школьника нашли у родных в деревне, сообщает БЕЛТА со ссылкой на поисково-спасательный отряд "Ангел".

Пропавший 12-летний Николай Скурат был найден у родных в деревне. С ним все в порядке.

Как сообщалось, мальчик 3 мая в 18.00 вышел из СШ №9 на ул.Ежи Гедройца, 20. Затем он гулял у дома по адресу ул. Наполеона Орды, 45, но домой не вернулся. О его местонахождении ничего не было известно. Поисками занималась милиция и волонтеры.-0-