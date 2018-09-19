Пропавшего в Бобруйском районе мужчину нашли мертвым

19 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Пропавшего три недели назад в Бобруйском районе местного жителя нашли мертвым, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Житель д.Калиновка 1959 года рождения вечером 29 августа ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. К его поискам подключили сотрудников Бобруйского РОВД и местное население. В 10.00 18 сентября труп пропавшего обнаружили жители д.Маяк Бобруйского района. Он находился в лесу неподалеку от этого населенного пункта. Видимых телесных повреждений, которые могли бы повлечь гибель, не обнаружено. Точная причина смерти мужчины будет известна после судебно-медицинской экспертизы.

"Происшествие не связано с походом в лес для сбора грибов или ягод, мужчина заблудился на местности", - обратили внимание в УВД.

Правоохранители также напомнили о неукоснительном соблюдении мер безопасности при посещении лесов и обязательном обращении в милицию, если чьи-то родные не вернулись из леса более чем через 5-6 часов и не вышли на связь.-0-