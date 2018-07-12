12 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пропавшего в Новогрудском районе минчанина нашли мертвым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина пропал 3 июля. В деревне Понемонь житель Минска 1981 года рождения после ссоры с отцом и матерью ушел из дома. На связь с родственниками после этого не выходил.

"Такое поведение для мужчины не было типичным. Родственники испугались и обратились в правоохранительные органы", - рассказали в пресс-службе УВД. Сотрудники Новогрудского РОВД отправились на поиски пропавшего, однако положительного результата они не дали. Через восемь дней в поисковых мероприятиях было задействовано 40 сотрудников милиции, инспекторы природоохраны и авиация МЧС. Мужчину обнаружили мертвым.

В милиции отметили, что видимых телесных повреждений обнаружено не было. Причина смерти будет установлена во время экспертизы.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.