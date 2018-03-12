Пропавший тату-мастер витебского салона найден мертвым

12 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Пропавший в январе житель Шумилино Александр Романенко найден мертвым. Соответствующая информация размещена на сайте УВД Витебского облисполкома, сообщает БЕЛТА.
Труп 34-летнего мужчины, которого как без вести пропавшего разыскивал Шумилинский РОВД, найден 11 марта в поле возле деревни Большие Летцы Витебского района. На месте работала следственно-оперативная группа Витебского РОВД. Также найден рюкзак с личными вещами погибшего. Выясняются обстоятельства случившегося.
По имеющейся информации, мужчина работал в одной из студий тату Витебска.-0-
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