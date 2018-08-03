3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавший в Стародорожском районе парень найден мертвым, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
"Стародорожским РОВД прекращен розыск пропавшего 21-летнего Александра Бухала. Обнаружен труп молодого человека", - проинформировали в милиции. Проводится проверка.
Как сообщалось, парень 31 июля около 20.00 ушел из родительского дома в неизвестном направлении. При этом на личном телефоне оставил звукозапись о том, что собирается покончить жизнь самоубийством. Спиртным он не злоупотреблял и ранее из дома не уходил.-0-
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