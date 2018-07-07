Пропавшую 15-летнюю маму нашли в Борисове

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшую 15-летнюю маму из Дрогичинского района нашли в Борисове, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Вечером 5 июля 15-летнюю Диану Морозову в Борисове опознала местная жительница. "Около 21.00 в милицию позвонила женщина и сообщила, что в одном из магазинов увидела схожую по приметам девушку. Про нее она узнала из программы "Зона Х" на телеканале "Беларусь 1". На место был направлен ближайший наряд милиции, который и доставил девушку в Борисовский РУВД. Выяснилось, что ее разыскивают сотрудники Дрогичинского РОВД как пропавшую без вести", - рассказали в милиции.

Девушку доставили в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья. Сотрудники милиции связались с ее родными.

Недавно девушка стала мамой, опеку над ребенком несовершеннолетней оформила ее мать.

Девушка ушла из дома в неизвестном направлении 20 июня. Правоохранители в рамках возбужденного уголовного дела выясняют все обстоятельства и причины ее ухода из дома. Ранее она также занималась бродяжничеством.-0-