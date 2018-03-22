Пропавшую на несколько дней 13-летнюю школьницу из Минска нашли в торговом центре

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшую на несколько дней 13-летнюю школьницу из Минска нашли в столичном торговом центре, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Ученица средней школы №4 Минска Наталья Котлярова ушла из дома днем 17 марта. Девочка писала в соцсетях, чтобы ее не искали. Ранее она неоднократно уходила, ее находили в торговых центрах, в одном из случаев она пыталась уехать на поезде. "Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского РУВД Минска нашли 13-летнюю школьницу. Вечером 21 марта инспекторы получили информацию о местонахождении девочки. Она гуляла в столичном торговом центре по пр. Победителей, где ее встретили сотрудники милиции", - рассказали в ГУВД.
Сейчас несовершеннолетняя находится в социально-педагогическом центре с приютом Ленинского района.-0-
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