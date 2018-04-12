Прораб похитил с двух заводов в Гродненской области свыше 12 км кабеля

12 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прораб электромонтажного управления похитил с двух заводов в Гродненской области свыше 12 км кабеля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД облисполкома.

Судом Гродненского района вынесен приговор в отношении производителя работ филиала "Электромонтажное управление-10" ОАО "Белэлектромонтаж". Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 и 4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном и особо крупном размере), ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч.1 ст.427 (служебный подлог), ч.2 ст.216 УК (причинение имущественного ущерба без признаков хищения).

С января 2012-го по июнь 2014 года, используя свои служебные полномочия, при выполнении электромонтажных работ на объекте "Строительство цеха по производству гранулированного полиамида-6" ОАО "Гродно Азот" он похитил около 9 тыс. м кабельной продукции стоимостью свыше Br17,5 тыс.

Уже в 2015 году при выполнении электромонтажных работ на объекте "Реконструкция ОАО "Скидельский сахарный комбинат" похитил свыше 3 тыс. м кабельной продукции, а также 21 светильник. Стоимость похищенного превысила Br8,5 тыс. Чтобы скрыть следы преступной деятельности, он внес ложные сведения в записи об объемах выполненных работ и использованных материалах, завысив их объемы на общую сумму Br88 тыс. "На этом преступная деятельность нерадивого руководителя была пресечена действиями сотрудников УБЭП УВД Гродненского облисполкома", - отметили в пресс-службе УВД.

Обвиняемый признал свою вину частично, но добровольно возместил причиненный ущерб. Он приговорен к лишению свободы сроком на пять лет с конфискацией всего имущества, но с отсрочкой исполнения приговора на три года.-0-