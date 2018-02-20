Прыгнувший под поезд в минском метро мужчина остался жив

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прыгнувший под поезд в метро мужчина остался жив. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Минского метрополитена, сообщает БЕЛТА.

"В 11.50 движение по Московской линии восстановлено. Несмотря на силу удара, пассажир остался жив, ему оказывается помощь", - проинформировали в метрополитене.

Как сообщалось, инцидент произошел в 11.23 на станции "Площадь Ленина". Молодой мужчина прыгнул на путь перед приходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но удар был чрезвычайно силен. Движение поездов на Московской линии было остановлено.-0-