Автомат Калашникова, пулемет и гранаты изъяты у жителя Городеи

11 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Десятки единиц незарегистрированного оружия, в том числе пулемет, автоматы, винтовки и гранаты изъяты у жителя Городеи. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Подозреваемого в незаконном обороте оружия задержали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. "В ходе проведения оперативной комбинации вечером 7 сентября в агрогородке Красное Гомельского района сотрудники ГАИ остановили автомобиль под управлением жителя городского поселка Городея Минской области. При осмотре машины правоохранители обнаружили тюнингованный автомат Калашникова с приспособлением для бесшумной стрельбы, пистолеты Макарова и ТТ, по несколько снаряженных магазинов к перечисленному оружию, винтовку неустановленной модели, 4 ручные гранаты, 3 взрывпакета и сотни патронов различного калибра", - проинформировали в МВД.

"Задержанного водворили в изолятор временного содержания УВД Гомельского облисполкома, а в его квартире, гараже и служебном кабинете провели обыски. Стражи порядка изъяли там зарегистрированное оружие: два нарезных карабина, четыре гладкоствольных ружья и два пистолета, а также незаконно хранящиеся пулемет, 5 автоматов, 10 винтовок, 10 пистолетов, 28 гранат, 265 взрывных устройств, около 2 кг взрывчатых веществ и около 10 тыс. патронов различного калибра", - добавили в МВД

Гомельский районный отдел Следственного комитета 8 сентября возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК Беларуси (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий по этому делу был задержан гражданин из близкого окружения фигуранта. При обыске его жилья в Брестской области обнаружены зарегистрированные нарезной длинноствольный карабин, гладкоствольное ружье и незаконно хранящиеся 3 винтовки, 3 гладкоствольных охотничьих ружья и 381 патрон различного калибра. "Все изъятое оружие и боеприпасы направлены на комплексную экспертизу в подразделения ГКСЭ Беларуси. В настоящее время реализуются оперативно-разыскные и следственные мероприятия по установлению источников происхождения столь обширного арсенала и возможных соучастников фигуранта в незаконном обороте оружия", - отметили в министерстве.-0-