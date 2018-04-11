11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пытавшийся скрыть убийство отца минчанин предстанет перед судом, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.
Столичное следственное управление УСК завершило расследование уголовного дела по обвинению 41-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 (убийство) УК. Прокурор направил это дело в суд.
По данным следствия, в ночь на 22 ноября 2017 года мужчина поссорился со своим 60-летним отцом, избил и задушил его, а затем отправился спать. "Утром он обнаружил, что отец умер. Его сожительница вызвала скорую помощь. О произошедшем конфликте прибывшим на место медицинским работникам и сотруднику органов внутренних дел он не рассказал, а настаивал на том, что отец "допился". При визуальном осмотре тела и вещной обстановки следы криминального характера выявлены не были", - рассказала Марина Дранькова.
Специалисты управления ГКСЭ по Минску при проведении судебно-медицинского исследования установили, что 60-летний мужчина умер от асфиксии, были обнаружены и другие повреждения. "По результатам оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан. В ходе следствия он дал показания по обстоятельствам преступления и воспроизвел свои противоправные действия. Механизм образования травм подтверждается заключениями экспертиз и иными собранными доказательствами. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметила официальный представитель УСК по Минску.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.558 BYN
|2.552 BYN
|2.57 BYN
|USD
|2.0698 BYN
|2.062 BYN
|2.08 BYN
|RUB
|3.2317 BYN
|3.21 BYN
|3.24 BYN