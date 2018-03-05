Рабочие могилевского завода "Электродвигатель" похитили продукцию более чем на Br37 тыс.

5 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в совершении краж с территории ОАО "Могилевский завод "Электродвигатель", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Первоначальными следственными действиями установлено, что четверо рабочих предприятия организовали преступную группу, деятельность которой была направлена на получение дохода посредством хищения и последующей продажи продукции завода. С ноября 2017 года по февраль 2018-го из складского помещения они похитили электродвигатели общей стоимостью более Br37,4 тыс.

Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 205 (кража, совершенная группой лиц в особо крупном размере) УК. В отношении них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-