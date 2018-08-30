30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий погиб при валке леса в Полоцком районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Инцидент произошел вечером 28 августа. "Работники лесхоза осуществляли работы по валке леса. В результате на одного из вальщиков упало подпиленное дерево. Из-за полученных травм он скончался", - проинформировали в СК. От удара каска рабочего раскололось на несколько частей.
Следователи проводят проверку для установления обстоятельств происшествия. В том числе принимаются необходимые меры для устранения причин и условий, способствовавших возникновения трагического случая.-0-
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