30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий погиб при валке леса в Полоцком районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Инцидент произошел вечером 28 августа. "Работники лесхоза осуществляли работы по валке леса. В результате на одного из вальщиков упало подпиленное дерево. Из-за полученных травм он скончался", - проинформировали в СК. От удара каска рабочего раскололось на несколько частей.

Следователи проводят проверку для установления обстоятельств происшествия. В том числе принимаются необходимые меры для устранения причин и условий, способствовавших возникновения трагического случая.-0-