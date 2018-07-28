28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий потерял сознание в шахте насосной под Минском, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Сообщение поступило спасателям 27 июля в 12.38. "Необходимо было оказать помощь мужчине, который потерял сознание в спусковой шахте канализационно-насосной станции в п.Ждановичи. Работниками МЧС рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений был спасен - его извлекли из шахты глубиной 15 м", - проинформировали в управлении.

Мужчина был госпитализирован.-0-